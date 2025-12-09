Во время атаки БПЛА на Чебоксары пострадали четыре человека

Среди пострадавших есть ребенок

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

ЧЕБОКСАРЫ, 9 декабря. /ТАСС/. Четыре человека, в их числе ребенок, пострадали во время атаки БПЛА на Чебоксары, им оказывается необходимая медпомощь. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в своем Telegram-канале.

Читайте также

В Чебоксарах пострадали 9 человек, сбит 121 БПЛА. Последствия ночной атаки ВСУ

"По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре жителя, среди них один ребенок. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Степанов.

По его словам, все процессы оказания медпомощи и функционирования пункта временного размещения находятся на личном контроле главы Чувашии Олега Николаева. "На данный момент экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность населения", - отметил Степанов.

Прокуратура Чувашии контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА, подчеркнула пресс-служба надзорного органа. Личный контроль за ситуацией на местах осуществляет прокурор республики Эдуард Гиматов. По информации пресс-службы, обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания пострадавшим медицинской и иной помощи.

Ранее атака БПЛА в Чебоксарах произошла утром 26 ноября. В результате были ранены и госпитализированы мать с подростком. Кроме того, повреждения получили ряд социальных, коммерческих и жилых объектов, а также многоквартирный дом по проспекту Мира. 2 декабря на восстановление социальных объектов власти Чувашии выделили из резервного фонда более 3 млн рублей, ремонтные работы планируется завершить к 20 декабря.