СК назвал предварительную причину пожара в новосибирском колледже

В следственном управлении СК России по региону сообщили, что к возгоранию привело замыкание проводки

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара в Новосибирском педагогическом колледже №1 им. А. С. Макаренко на улице Линейной стало замыкание проводки. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"По предварительным данным, причиной возгорания явилось замыкание проводки. В результате происшествия пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Заельцовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), добавили в следственном управлении.

Пожар возник утром 9 декабря. По оперативным данным, возгорание произошло в кабинете на третьем этаже с переходом на кровлю трехэтажного здания. Площадь пожара составляет 700 кв. м. Из здания эвакуировались 670 человек. По данным МЧС РФ, тушение осложняется конструктивными особенностями здания 1937 года постройки. На месте тушения организованы 5 боевых участков.