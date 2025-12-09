Прокуратура не видит оснований для реагирования по делу акций аэропорта в Красноярске

Прокурор региона Роман Тютюник сообщил, что дело расследуется

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края не видит оснований для реагирования по делу о мошенничестве с ущербом государству в 2 млрд рублей, по которому арестован директор госпредприятия Красноярского края "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ) Андрей Августинович. Об этом сообщил на пресс-конференции прокурор региона Роман Тютюник.

В начале декабря директор госпредприятия Красноярского края "Центр транспортной логистики" (ЦТЛ) Андрей Августинович был арестован по делу о мошенничестве с ущербом региональному бюджету в 2 млрд рублей. Источник ТАСС в компании сообщил, что, предположительно, Августинович арестован по делу, связанному с продажей акций красноярского аэропорта по заниженной цене.

"Дело расследуется. Стадия начальная. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не предусматривается", - сообщил Тютюник.

Центр транспортной логистики (ЦТЛ) является заказчиком работ по строительству красноярского метрополитена, парковок в Красноярске. Согласно данным сервиса "ТАСС. Экономика", ЦТЛ владеет долей акций в компании "Краспригород" (занимается пригородными железнодорожными перевозками). Учредителями ЦТЛ являются Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, региональные министерство транспорта и министерство строительства и ЖКХ, а также правительство Красноярского края.