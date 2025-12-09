Экс-замглавы отдела Сибирского управления Ростехнадзора признался во взятке

Виктору Мещерякову грозит до восьми лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника отдела горного надзора за добычей открытым способом, переработкой полезных ископаемых и взрывными работами Сибирского управления Ростехнадзора Виктор Мещеряков признал вину по делу о получении взятки в виде прицепа к легковому автомобилю стоимостью 73 тыс. рублей. Уголовное дело передано в суд, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

По версии следствия, в мае 2024 года Мещеряков, будучи ответственным должностным лицом, участвовал в плановой проверке одной из обогатительных фабрик региона. За взятку в виде прицепа для автомобиля, стоимостью 73 тыс. рублей, он скрыл часть выявленных грубых нарушений, способствовал установлению для проверяемой организации длительных сроков их устранения и заменил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей на предупреждение.

"Обвиняемый вину в содеянном признал полностью, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Кемеровский районный суд для рассмотрения по существу. Действиям взяткодателей также дана надлежащая правовая оценка", - сообщили в прокуратуре.

В следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что Мещеряков обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Преступная деятельность обвиняемого выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области при содействии УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области. Также на имущество и денежные средства фигуранта общей стоимостью свыше 3,9 млн рублей по ходатайству органов следствия судом наложен арест.

Накануне в городе Новокузнецке Кемеровской области также был вынесен приговор бывшему начальнику Новокузнецкого отдела Сибирского управления Ростехнадзора Игорю Чернову. Он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в виде автомобиля.