На Сахалине ликвидировали пожар в автосервисе на площади 500 кв. м

К тушению привлекались 16 человек и четыре единицы техники

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали возгорание в автосервисе в селе Троицком на Сахалине на площади 500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 15:50 (07:50 мск - прим. ТАСС) пожар ликвидирован на 500 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве информировали, что предварительная площадь пожара составляет 600 кв. м. К тушению привлекались 16 человек и четыре единицы техники.