Бывшего главу "Метро мир" осудили на 1,5 года условно по делу о превышении полномочий

По одному из эпизодов Александр Мысик был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Новосибирска признал бывшего директора предприятия "Метро мир" Александра Мысика виновным в превышении полномочий на строительстве "Сибирь Арены". Ему назначено наказание в виде 1,5 года условно, сообщила пресс-служба суда.

"Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении суда. По одному из эпизодов он был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

В отношении бывшего директора предприятия "Метро мир" Александра Мысика было возбуждено несколько уголовных дел, связанных со строительством объектов ледовой арены в Новосибирске с общим ущербом более 570 млн рублей, а также по факту нецелевого использования средств при строительстве многоквартирного жилого дома. Один из следующих руководителей предприятия Андрей Счастливый также находится под следствием по делу о нелегальных игорных клубах.