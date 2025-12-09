ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Чебоксарах пострадали 9 человек, сбит 121 БПЛА. Последствия ночной атаки ВСУ

06:11
© Александр Река/ ТАСС

Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник над российскими регионами и Каспийским морем, сообщили в Минобороны.

Предварительно девять человек, в том числе ребенок, пострадали во время атаки БПЛА на Чебоксары.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

  • Дежурные силы ПВО в период с 23:00 мск 8 декабря до 07:00 9 декабря перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, 49 БПЛА сбили над Белгородской областью, 22 - над Республикой Крым, 10 - над Рязанской областью, 9 - над Воронежской областью, 8 - над акваторией Каспийского моря, по 5 - над Ростовской областью и Республикой Калмыкия, 4 - над Нижегородской областью, 3 - над Липецкой областью, по 2 БПЛА - над Курской областью и Краснодарским краем, а также по 1 - над Брянской и Тульской областями.

Последствия

  • Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали во время атаки БПЛА на Чебоксары, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в Telegram-канале.
  • Им оказывается необходимая медицинская помощь.
  • Также есть повреждения жилых домов, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в Telegram-канале.
  • По словам главы республики, экстренные службы работают в усиленном режиме, устраняют последствия и обеспечивают безопасность.
  • Жителям оказывается вся необходимая помощь, все поврежденные жилые помещения восстановят.
  • На ряде магистралей в Чебоксарах ввели временные ограничения.
  • Временно исполняющий полномочия главы Чебоксар Станислав Трофимов сообщил в Telegram-канале, что ограничения движения ввели на двух участках. Они действуют на проспекте Яковлева - от проспекта Мира до проспекта 9-й Пятилетки, а также на улице Ленинского Комсомола - от проспекта Яковлева до улицы Хузангая.
  • Объезд организовали по действующей улично-дорожной сети, добавил Трофимов.
  • В школе №20 по улице Хузангая открыли пункт помощи жителям.
 
