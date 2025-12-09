Статья

В Чебоксарах пострадали 9 человек, сбит 121 БПЛА. Последствия ночной атаки ВСУ

Редакция сайта ТАСС

Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник над российскими регионами и Каспийским морем, сообщили в Минобороны.

Предварительно девять человек, в том числе ребенок, пострадали во время атаки БПЛА на Чебоксары.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные силы ПВО в период с 23:00 мск 8 декабря до 07:00 9 декабря перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 49 БПЛА сбили над Белгородской областью, 22 - над Республикой Крым, 10 - над Рязанской областью, 9 - над Воронежской областью, 8 - над акваторией Каспийского моря, по 5 - над Ростовской областью и Республикой Калмыкия, 4 - над Нижегородской областью, 3 - над Липецкой областью, по 2 БПЛА - над Курской областью и Краснодарским краем, а также по 1 - над Брянской и Тульской областями.

Последствия