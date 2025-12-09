Статья
В Чебоксарах пострадали 9 человек, сбит 121 БПЛА. Последствия ночной атаки ВСУ
Редакция сайта ТАСС
06:11
Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник над российскими регионами и Каспийским морем, сообщили в Минобороны.
Предварительно девять человек, в том числе ребенок, пострадали во время атаки БПЛА на Чебоксары.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные силы ПВО в период с 23:00 мск 8 декабря до 07:00 9 декабря перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 49 БПЛА сбили над Белгородской областью, 22 - над Республикой Крым, 10 - над Рязанской областью, 9 - над Воронежской областью, 8 - над акваторией Каспийского моря, по 5 - над Ростовской областью и Республикой Калмыкия, 4 - над Нижегородской областью, 3 - над Липецкой областью, по 2 БПЛА - над Курской областью и Краснодарским краем, а также по 1 - над Брянской и Тульской областями.
Последствия
- Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали во время атаки БПЛА на Чебоксары, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в Telegram-канале.
- Им оказывается необходимая медицинская помощь.
- Также есть повреждения жилых домов, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в Telegram-канале.
- По словам главы республики, экстренные службы работают в усиленном режиме, устраняют последствия и обеспечивают безопасность.
- Жителям оказывается вся необходимая помощь, все поврежденные жилые помещения восстановят.
- На ряде магистралей в Чебоксарах ввели временные ограничения.
- Временно исполняющий полномочия главы Чебоксар Станислав Трофимов сообщил в Telegram-канале, что ограничения движения ввели на двух участках. Они действуют на проспекте Яковлева - от проспекта Мира до проспекта 9-й Пятилетки, а также на улице Ленинского Комсомола - от проспекта Яковлева до улицы Хузангая.
- Объезд организовали по действующей улично-дорожной сети, добавил Трофимов.
- В школе №20 по улице Хузангая открыли пункт помощи жителям.