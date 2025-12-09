Краснодарцу дали три года колонии за фейк о теракте в храме

Мужчина в суде признал вину, раскаялся и просил о снисхождении

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Первомайский районный суд Краснодара признал виновным в совершении заведомо ложного сообщения о теракте мужчину, который в январе заявил в экстренные службы о готовящемся захвате заложников в храме, ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Первомайский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении Сергея Новикова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. Рассмотрев материалы дела, с учетом всех обстоятельств совершенного преступления судом Новикову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Отбывать назначенное наказание осужденному надлежит в колонии-поселении, куда он будет доставлен под конвоем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в суде мужчина полностью признал вину, раскаялся и просил о снисхождении.

Инцидент произошел в январе. Мужчину выявили и задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю после того, как он позвонил по номерам экстренных служб и заявил, что в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре готовится захват заложников. На место выехали оперативные службы, которые не подтвердили информацию.