В аэропортах Казани и Чебоксар сняли временные ограничения

На запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Казань

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и вылет самолетов сняты в аэропортах Казани и Чебоксар. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Казань, Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - отмечается в сообщении.

В период действия ограничения на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Казань.