В Чувашии отменили опасность атаки БПЛА

Об этом сообщается в приложении МЧС РФ

ЧЕБОКСАРЫ, 9 декабря. /ТАСС/. Режим опасности атаки беспилотников сняли в Республике Чувашия. Об этом сообщается в приложении МЧС РФ.

"Внимание! В Чувашской Республике отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

Утром глава республики Олег Николаев сообщил, что вражеские БПЛА атаковали Чебоксары, есть пострадавшие и повреждения жилых домов, на ряде магистралей в Чебоксарах введены временные ограничения. По информации вице-премьера Чувашии Владимира Степанова, предварительно, в результате происшествия пострадали четыре мирных жителя, среди них один ребенок. В школе № 20 по улице Хузангая открыт пункт помощи.