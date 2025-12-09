Из США депортировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве на 123 млн рублей

По версии следствия, обвиняемый предложил женщине инвестировать в якобы выгодные бизнес-проекты в сфере пищевой продукции и пластиковых труб, после чего скрылся с деньгами

© Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Гражданин России Заир Сямиуллин, обвиняемый в мошенничестве на более чем 123 млн рублей, депортирован из США по инициативе Генпрокуратуры, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации из Соединенных Штатов Америки депортирован гражданин России Заир Сямиуллин. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сказали в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый ввел в заблуждение потерпевшую и предложил ей инвестировать денежные средства в якобы выгодные бизнес-проекты в сфере производства пищевой продукции и пластиковых труб. В 2010 и 2012 годах женщина перечислила ему более 123 млн рублей. После этого Сямиуллин скрылся и денежные средства ей не вернул.

По поручению Генпрокуратуры России он был объявлен в международный розыск. "После поступления сведений о рассмотрении компетентными органами США дел о нарушении им иммиграционного законодательства страны Генеральной прокуратурой Российской Федерации иностранным коллегам оперативно представлены необходимые материалы. Сегодня в аэропорту Домодедово в Москве он задержан российскими правоохранительными органами для привлечения к уголовной ответственности", - отметили в надзорном ведомстве.