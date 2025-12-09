В Армавире при пожаре в доме пострадали четыре человека

Среди них есть трое детей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. В Армавире на Кубани четыре человека отравились продуктами горения при пожаре в многоквартирном доме, трое из них дети, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Горела мебель и вещи в одной из квартир на площади около 30 кв. метров. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадали 4 человека, в том числе трое детей. Все они получили отравление продуктами горения и переданы врачам скорой помощи", - говорится в заявлении краевого главка МЧС России.

Там уточнили, что пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Армавире, были эвакуированы 20 человек, 15 жителей дома спасены. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.