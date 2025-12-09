Депутата Госдумы Дьяконову заочно приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы

Татьяну Дьяконову обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины

Редакция сайта ТАСС

Татьяна Дьяконова © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Суд на Украине заочно приговорил депутата Госдумы Татьяну Дьяконову к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно данным, опубликованным на сайте Винницкого городского суда, депутата обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины. Имя обвиняемой не называется, однако, как уточнило агентство Укринформ, речь идет о Татьяне Дьяконовой.

Согласно данным украинского МВД, с которыми ознакомился ТАСС, с мая 2022 года Дьяконова находится в розыске по линии Службы безопасности Украины. Статья обвинения в базе МВД совпадает со статьей, по которой суд вынес решение.

С начала 2025 года на Украине заочно осудили уже более 40 депутатов Госдумы якобы за нарушение территориальной целостности страны. Из материалов приговоров, с которыми ознакомился ранее ТАСС, стало известно, что на Украине уже заочно осуждены на 15 лет депутаты Максим Топилин, Мария Бутина, Владислав Третьяк, Николай Валуев, Андрей Картаполов, Владислав Резник, Руслан Гаджиев, Сергей Бурлаков, Шамсаил Саралиев, Рустам Калимуллин, Евгений Попов, Ильдар Гильмутдинов, Айдын Сарыглар, Виктор Водолацкий, Андрей Луговой, а также бывший депутат Александр Прокопьев, ныне являющийся председателем правительства Республики Алтай.