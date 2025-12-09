В России задержали более 2 тыс. бандитов и их пособников в 2025 году

Также нейтрализованы 24 лица, причастные к террористической деятельности

Редакция сайта ТАСС

© Информационный центр НАК/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Силовые структуры в этом году нейтрализовали 24 и задержали более 2 тыс. бандитов и их пособников. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании комитета.

"На Северном Кавказе, где уровень террористических угроз по-прежнему остается высоким, в ходе 5 контртеррористических операций, 164 боевых и иных специальных мероприятий пресечена деятельность 332 боевиков и их пособников. Нейтрализованы 24 и задержаны более 2 тысяч лиц, причастных к террористической деятельности", - сказал он.