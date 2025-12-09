Каменка-Днепровская частично осталась без света из-за обстрела ВСУ

Никто не пострадал

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение частично отключено в Каменке-Днепровской в Запорожской области в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее пяти взрывов. В результате атаки в городе нарушено штатное электроснабжение. Без электричества остались более 572 абонентов", - написал он в своем Telegram-канале.