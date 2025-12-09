В Пензе ограничили свободу бизнесмену по делу об отравлении более 20 боксеров

Также суд удовлетворил иск одного из потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей

ПЕНЗА, 9 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Пензы признал 38-летнего предпринимателя виновным по делу о массовом отравлении на первенстве Приволжского федерального округа по боксу в 2024 году. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев. Также удовлетворен иск одного из потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Мужчина был признан виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

В марте 2024 года предприниматель оказывал услуги питания спортсменам и тренерам, прибывшим в Пензу для участия в первенстве Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет. "Он не обеспечил должным образом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе по ежедневному осмотру персонала, и допустил к работе по приготовлению пищи инфицированного сотрудника, что привело к массовому пищевому отравлению свыше 20 спортсменов", - указано в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.