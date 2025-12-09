Экс-мэру Владимира продлили арест на полгода

Дмитрия Наумова обвиняют во взятке в особо крупном размере

ВЛАДИМИР, 9 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира продлил на полгода арест бывшему главе города Дмитрию Наумову, обвиняемому во взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Судом, в соответствии с позицией прокурора, Наумову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на 6 месяцев - до 13 мая 2026 года", - говорится в сообщении.

Во вторник в Октябрьском районном суде состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Наумова, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное главой органа местного самоуправления). "Дмитрий Наумов вину в совершенном преступлении признал, подтвердил показания, данные в ходе следствия", - сообщили в ведомстве.

По информации следствия, в ноябре 2023 года к Наумову обратились два жителя Московской области. Он, вступив в сговор с ними, пообещал посодействовать в их незаконной деятельности в сфере ритуальных услуг. Наумов содействовал назначению участников организованной преступной группы на руководящие должности в МКУ "Центр управления городскими дорогами" и МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, фактически ограничивающего права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса. За это с октября 2024 по март 2025 года заместитель директора Центра управления городскими дорогами тремя частями дал Наумову взятку, размер которой составлял не менее 1,1 млн рублей.

Наумов был задержан 27 августа на рабочем месте, на следующий день суд заключил его под стражу. По ходатайству следователя были арестованы изъятые в ходе обысков денежные средства и украшения на сумму около 1,3 млн рублей, а также автомобиль стоимостью около 4,3 млн рублей, оформленный на жену чиновника.