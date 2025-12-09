В Казани продлили арест исполнителю покушения на жену бизнесмена

Рафис Султанов будет находиться под стражей до 14 февраля

КАЗАНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Казани продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Рафиса Султанова, арестованного по делу о покушении на супругу бизнесмена Ивана Шевырева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Продлили до 14 февраля", - сказал собеседник агентства.

14 октября неизвестный на мотоцикле нанес 34-летней женщине несколько ножевых ранений в шею. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что пострадавшей оказалась жена предпринимателя Ивана Шевырева, бизнес которого связан с дорожной сферой. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в организации нападения подозреваются двое родственников потерпевшей и начальник службы безопасности одной из коммерческих структур.

Ранее сообщалось, что исполнителем преступления, по версии следствия, является 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья Рифат Султанов. Позднее в МВД Таджикистана уточнили, что Султанов является гражданином России, его настоящее имя - Рафис. После попытки скрыться он был экстрадирован из Таджикистана и помещен в СИЗО. Один из предполагаемых организаторов покушения Бурихон Хамидов и руководитель службы безопасности фирмы "Волга-автодор" Андрей Черкасин находятся под стражей, его подчиненный Булат Галлямов помещен под домашний арест. Иван Шевырев, ранее также задержанный по делу, впоследствии был отпущен. Его отец Станислав Шевырев находится в СИЗО.