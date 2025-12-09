В Москве экс-полицейского приговорили к 15 годам колонии за взятки

Сумма взяток составила более 1,5 млн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в получении взяток на сумму более 1,5 млн рублей за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника ОВМ ОМВД России по району Раменки Москвы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством взятки в крупном размере) - 2 эпизода, ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). <…> Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 15 млн рублей", - говорится в сообщении.

Обвиняемый также лишен звания подполковника полиции.

Следствием и судом установлено, что в период с 2017 по 2022 годы фигурант как лично, так и через посредника получал взятки в виде денег за фиктивную регистрацию иностранных граждан на территории своего обслуживания. "За свои незаконные действия он получил денежные средства в размере более 1,5 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

В ходе расследования проведен значительный комплекс следственных и процессуальных действий, собранные доказательства полностью изобличили фигуранта в совершенных преступлениях, отметили в ГСУ СК.