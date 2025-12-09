В Петербурге приговорили отца-педофила к 15 годам колонии

Артем Янченко вину в основной части вмененных преступлений не признал

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима мужчину, который с 2018 по 2024 год совершал развратные действия и насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних детей, в том числе родной дочери, а также покупал и предлагал ей алкогольную продукцию и направлял в переписке порнографические материалы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд квалифицировал действия Артема Янченко по п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, в ред. ФЗ от 29.02.2012 № 14-ФЗ), ч. 3 ст. 135 (развратные действия), ч. 2 ст. 242 (распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних), п. "а" ч. 3 ст. 132, ч. 2 ст. 151 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, в ред. ФЗ от 21.12.2013 № 365-ФЗ) УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.

Янченко вину в основной части вмененных преступлений не признал. По отбытии основного наказания фигурант будет в течение семи лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, в любой организационно-правовой форме. Также суд взыскал с Янченко по 500 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу каждой из потерпевших.