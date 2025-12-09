В Ульяновске после нападения собаки на ребенка завели дело

Пострадавшей девочке оказали помощь

УЛЬЯНОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в Ульяновске. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"По результатам проверочных мероприятий следователем следственного отдела по Заволжскому району г. Ульяновска СУ СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - отмечается в сообщении.

Собака напала на малолетнюю девочку в Заволжском районе Ульяновска 8 декабря. Ребенку была оказана медицинская помощь.