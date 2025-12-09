Обвиняемому в отравлении 350 человек салатом от "Кухни на районе" продлили арест

Мера пресечения установлена до 1 июня 2026 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы продлил на полгода арест Кариму Норматову, обвиняемому по делу об отравлении 350 человек салатом от сервиса "Кухня на районе", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил продлить меру пресечения Норматову на срок до 1 июня 2026 года", - огласила решение судья.

На тот же срок был продлен домашний арест еще троим подсудимым: Владимиру Шину, Антону Лозину, Елене Машковой.

Заседание по существу дела назначено на 18 декабря.

Суть дела

Подсудимые обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Также одному из них инкриминируется ст. 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан).

По версии следствия, в мае-июне 2024 года руководитель ООО "Савон-К" Шин приобрел фасоль, которую по его поручению разнорабочий Норматов, не обладающий специальными познаниями в области пищевой промышленности, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации сварил и поместил в вакуумную упаковку, что повлекло формирование в ней ядовитого вещества - ботулотоксина. Зараженную продукцию в июне 2024 года купил гендиректор ООО "Локалкитчен" Лозин, совместно с руководителем отдела качества Машковой они в целях экономии не обеспечили надлежащую проверку ее качества. Такую фасоль они использовали для приготовления салата "Лобио", который реализовали через интернет-магазины "Кухня на районе" и "Самокат".

Как ранее отметили в Генпрокуратуре, в результате пищевого отравления, вызванного употреблением салата, произошло массовое заболевание ботулизмом, от которого 2 человека умерли, 298 лицам причинен вред различной степени тяжести, еще у 52 потребителей возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, которые не наступили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Также Шин в 2024 году подал в полицию фальсифицированные заявления и незаконно поставил на учет 31 иностранца, являющихся сотрудниками ООО "Савон-К", по месту жительства своей матери без намерения предоставить им указанное жилое помещение для пребывания.

Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 70 млн рублей, часть которого ООО "Локалкитчен" добровольно компенсировало.