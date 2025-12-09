В Ленобласти на территории пассажирского порта загорелся прогулочный катер

Предварительная площадь пожара составляет 80 кв. м

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Прогулочный катер загорелся на территории пассажирского порта в деревне Новосаратовка в Ленобласти. Об этом ТАСС сообщили в МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, деревня Новосаратовка, Октябрьская набережная, дом 31Б", - сообщили в министерстве.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение однопалубного прогулочного катера, стоящего на стоперах на территории пассажирского порта. "Предварительная площадь пожара составляет 80 квадратных метров. На данный момент пожар удалось локализовать", - сообщили в МЧС России.

Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечены 29 человек и 9 единиц техники. Позднее в Telegram-канале МЧС по региону сообщили о ликвидации возгорания.

"Пожарные ликвидировали загорание на катере в Ленобласти", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что причину пожара установят дознаватели МЧС России.

В новость внесены изменения (21:27 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания.