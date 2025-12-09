Дело двух напавших на полицейских жителей Ингушетии передали в суд

Они также обвиняются, в частности, в финансировании терроризма, в обучении в целях осуществления террористической деятельности, в участии в террористической организации и вооруженном формировании

МАГАС, 9 декабря. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Ингушетии, обвиняемых в нападениях, в результате которых погибли трое сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Республики Ингушетия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей республики. В составе незаконного вооруженного формирования обвиняемые с применением огнестрельного оружия и взрывчатки совершили три нападения на сотрудников полиции на территории Республики Северная Осетия - Алания и Республики Ингушетия, в результате которых трое полицейских погибли, 12 получили ранения", - говорится в сообщении.

Помимо покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов, они обвиняются в финансировании терроризма, в обучении в целях осуществления террористической деятельности, в участии в террористической организации и вооруженном формировании, а также в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия и взрывных устройств.

"Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - добавили в Генпрокуратуре. По данным следствия, обвиняемые совершили преступления в период с 2022 года по март 2023 года.