В Дагестане на экс-чиновников завели дело о злоупотреблении полномочиями

Чиновники не провели оценку технического состояния жилья и передали помещение, что привело к нарушению прав сироты на достойное жилье и интересов общества и государства

МАХАЧКАЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении жилья сироте возбудили в Хунзахском районе, сообщает СК РФ по Дагестану.

"Хунзахским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями при обеспечении сироты жилым помещением по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, в сентябре 2021 года должностные лица администрации МО "Шамильский район", зная о существенных дефектах жилого дома в селе Хебда Шамильского района, препятствующих его использованию по назначению, заключили контракт на его приобретение для последующей передачи сироте", - отмечается в сообщении.

По информации ведомства, чиновники не провели оценку технического состояния жилья и передали помещение, что привело к нарушению прав сироты на достойное жилье и интересов общества и государства.