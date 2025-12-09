В США неизвестный устроил стрельбу в университете

Есть пострадавшие, сообщил губернатор штата Кентукки Энди Бешир

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в результате стрельбы произошедшей9 декабря в Университете штата Кентукки, подозреваемый задержан. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир.

"Мы осведомлены о стрельбе в Университете штата Кентукки во Франкфорте. В настоящее время известно о нескольких пострадавших, - написал он в X. - На месте находятся правоохранительные органы, подозреваемый задержан".

Информации о причинах произошедшего и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.