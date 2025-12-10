Жительницу Кузбасса приговорили к колонии за истязание троих малолетних

Суд установил, что на протяжении пяти лет осужденная, злоупотребляя алкоголем, проявляла агрессию и жестокость по отношению к своим детям

КЕМЕРОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Гурьевский городской суд Кемеровской области приговорил 39-летнюю женщину к трем годам и одному месяцу колонии общего режима за истязание троих своих малолетних детей. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону и прокуратуре Кузбасса.

"С учетом позиции государственного обвинителя виновной назначено три года один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом иск прокурора удовлетворен, в пользу несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 150 тыс. рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении ведомства.

Суд установил, что на протяжении пяти лет осужденная, злоупотребляя спиртными напитками, проявляла необоснованную агрессию и жестокость по отношению к своим детям 8, 10 и 12 лет. Она била их руками, ногами и ремнем по различным частям тела, выгоняла из дома, в связи с чем малолетние были вынуждены ночевать в бане. В августе 2024 года женщина повалила одного из детей на диван, схватила его рукой за шею и начала душить, другой рукой ударила ребенка по лбу.

После этого она пригрозила убить свою восьмилетнюю дочь. Девочка убежала к соседям и по телефону рассказала живущему отдельно отцу о произошедшем, после чего тот обратился в правоохранительные органы. В результате женщина признана виновной по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Вину в совершении преступлений осужденная признала.