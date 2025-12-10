В Москве завели дело из-за избиения модели Анжелики Тартановой

Злоумышленник скрылся

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по факту избиения модели Анжелики Тартановой в квартире на Университетском проспекте в Москве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, в полицию из больницы поступила телефонограмма о доставлении с телесными повреждениями женщины 1992 года рождения. "В ходе проверки установлено, что, предположительно, 22 ноября неизвестный нанес пострадавшей, проживающей на Университетском проспекте, телесные повреждения, после чего злоумышленник скрылся. 9 декабря следственным отделом территориального подразделения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего преступление, выясняются все обстоятельства произошедшего. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о пострадавшей модели из Краснодарского края Анжелике Тартановой.