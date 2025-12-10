Жителя ЛНР приговорили к 17 годам за участие в националистическом формировании

Приговор в законную силу не вступил

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Новоайдарского района Луганской Народной Республики за участие в националистическом формировании и прохождении обучения для террористической деятельности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Южным окружным военным судом признан виновным гражданин Украины, участник террористического сообщества, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК России (участие в террористическом сообществе) и ст. 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). <...> Фигурант приговорен к лишению свободы сроком 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что житель Новоайдарского района ЛНР поступил на службу в вооруженное националистическое формирование, причастное к совершению военных преступлений на территории Донбасса, а также прошел обучение, необходимое для участия в нем.

Приговор в законную силу не вступил, добавили в ведомстве.