В Петербурге задержали производителей суррогатного алкоголя

От употребления опасной продукции погибли двое мужчин

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала двух жителей Санкт-Петербурга по подозрению в организации кустарного производства алкогольного суррогата, которым отравились по крайней мере два человека в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Как рассказали в полиции, от употребления опасной продукции погибли двое мужчин 60 и 47 лет, чьи тела обнаружили 3 декабря в квартире на улице Бумажников в городе Коммунаре. Экспертиза выявила в их крови смертельное содержание токсичного вещества - этиленгликоля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Расследуя случившееся, оперативники сначала задержали 72-летнюю местную жительницу, у которой погибшие приобрели на разлив спиртосодержащую жидкость. В доме женщины на Ленинградском шоссе в Коммунаре провели обыск, в ходе которого изъяли сомнительную продукцию в пластиковой таре. Ее образцы направили на исследование.

Затем полицейские установили и задержали предполагаемых производителей суррогата - двух 50-летних петербуржцев. Один из мужчин, как выяснилось, ранее был судим за мошенничество и похищение человека.

"Подпольное изготовление сомнительного горячительного злоумышленники наладили в двух гаражах: на Кубинской и Краснопутиловской улицах. Там оперативники обнаружили 257 канистр с суррогатом общим объемом 1 285 литров, а также многочисленные пустые пластиковые канистры и самодельное оборудование для смешивания спирта с водой. Образцы изъятой спиртосодержащей жидкости направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает соучастников задержанных и каналы сбыта суррогата.