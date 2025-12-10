В Тверской области мужчину признали виновным в двойном убийстве

Он совершил преступление в 1999 году

ТВЕРЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей признала жителя поселка Редкино Тверской области виновным в убийстве двух человек, которых он в 1999 году застрелил из ружья. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Злоумышленник категорически отрицал свою вину, выдвигая версию о самозащите и "благих" намерениях, якобы побудивших его произвести четыре выстрела в потерпевших. Однако государственный обвинитель представил суду и присяжным заседателям неопровержимые доказательства его вины. В результате коллегия присяжных заседателей вынесла единодушный обвинительный вердикт, признав подсудимого виновным, но заслуживающим снисхождения", - сообщили в ведомстве, отметив, что далее предстоит обсуждение последствий вердикта.

Установлено, что 15 октября 1999 года подсудимый, отъезжая от магазина в поселке Редкино, едва не задел припаркованный автомобиль, в котором находились четверо молодых людей, в связи с чем они решили поговорить с мужчиной и поехали за ним, но не нашли. В ходе выяснения личности водителя они встретили девушку, которая оказалась его дочерью. Она рассказала подсудимому, что его ищут молодые люди.

Восприняв критически замечания по поводу опасного вождения, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поехал их искать. В момент, когда молодые люди заправляли автомобиль, мужчина, находясь в общественном месте на улице у Редкинского опытного завода, расстрелял из охотничьего ружья модели ИЖ-27 двоих жителей поселка, произведя контрольные выстрелы в голову, причинив огнестрельные дробовые ранения, от которых наступила их смерть. Еще двое молодых людей убежали.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК России по региону, раскрытие преступления, совершенного в условиях неочевидности, представляло сложность в расследовании из-за давности событий. "В ходе предварительного расследования уголовного дела следователем СК РФ на высоком профессиональном уровне выполнены следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу, что в свою очередь позволило в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции в 2025 году установить местонахождение лица, совершившего преступление, который на протяжении долгих лет проживал на территории Ярославской области, официально не трудоустраивался, личные документы нигде не предъявлял, всем представлялся под другим именем", - пояснил руководитель следственного управления СК России по Тверской области генерал-майор юстиции Альберт Кизимов.