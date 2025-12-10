Жителя Волгограда осудили за оправдание убийства бойца ВС РФ

Рамиля Салманова приговорили к трем годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трем годам колонии жителя Волгограда Рамиля Салманова, виновного в публичных призывах к терроризму и экстремизму, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"29 августа, 23 сентября и 9 октября 2022 г. Салманов на странице в сети Интернет разместил комментарии, в которых призвал к осуществлению насильственных действий в отношении лиц русской национальности. Он же 15 июля 2024 г., находясь в Волгограде, ознакомившись в интернете с новостным сообщением - видеозаписью убийства российского военнослужащего членом полка "Азов", разместил текстовый комментарий, в котором одобрительно высказался о лице, совершившем убийство", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ. Ему назначено 3 года в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.