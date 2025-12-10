В Поморье в доход РФ конфисковали 111 млн дохода от азартных игр

Гражданин иностранного государства и его знакомый организовали незаконный игровой клуб в Северодвинске

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 10 декабря. /ТАСС/. Более 111 млн рублей конфисковали в доход государства у 59-летнего иностранца, осужденного по делу об организации незаконных азартных игр в Архангельской области. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Апелляционная инстанция согласилась с позицией прокурора, что в соответствии с требованиями уголовного закона полученный в результате незаконной деятельности доход конфискуется в пользу государства, обратив в бюджет 111,6 млн рублей", - сказано в сообщении.

Суд установил, что гражданин иностранного государства и его знакомый в период с 2014 по 2016 год организовали незаконный игровой клуб в Северодвинске. Там находились компьютеры с программами для проведения азартных игр и терминал для приема и выдачи игрокам денег. Нелегальный бизнес принес им свыше 111 млн рублей.