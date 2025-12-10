В Челябинске арестовали активы сотрудника Россельхознадзора на 4,6 млн рублей

Руководитель подразделения организовала устойчивый канал незаконной выдачи фитосанитарных сертификатов

ЧЕЛЯБИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Денежные средства на сумму свыше 4,6 млн рублей арестованы судом по ходатайству следователя в Челябинске у начальника одного из отделов управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям в рамках дела о взяточничестве, которое было возбуждено по материалам УФСБ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

О выявлении факта взяточничества в подразделении Россельхознадзора сообщалось 30 апреля со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Челябинской области. Сотрудниками СУ СК России по региону были возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

"В целях обеспечения к обвиняемому гражданского иска и возможной конфискации имущества судом по ходатайству следователя наложен арест на принадлежащие взяткополучателю денежные средства на сумму более 4,6 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области. Было установлено, что с сентября по декабрь 2023 года руководитель подразделения, находясь в преступном сговоре с директором компании, организовала устойчивый канал незаконной выдачи фитосанитарных сертификатов. Они выдавались для перемещения плодоовощной продукции через государственную границу Российской Федерации без проведения необходимых лабораторных испытаний. За совершение противоправных действий должностное лицо получило не менее 2,5 млн рублей (по одному из эпизодов), дорогостоящий сотовый телефон, компьютер и другие ценности.