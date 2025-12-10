В Прикамье экс-главу дома престарелых осудили за кражи с карт умерших

Мужчину приговорили к штрафу в размере 450 тыс. рублей

ПЕРМЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Бывший руководитель филиала дома интерната для престарелых и инвалидов в городе Соликамске Пермского края признан виновным в краже денег с банковских карт трех умерших постояльцев и приговорен к штрафу в размере 450 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.

"В Пермском крае вынесен приговор бывшему руководителю филиала дома интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в Соликамске. 42 летний подсудимый признан виновным в хищении денежных средств с банковских карт трех умерших граждан", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, в конце 2022 года мужчина, располагая информацией о подопечных госучреждения, завладел банковскими картами трех умерших граждан, не имеющих наследников, и снял с них в общей сложности около 330 тыс. рублей - пенсионные начисления, которые, согласно законодательству, должны быть переданы в государственную собственность.

Противоправная деятельность мужчины была раскрыта в октябре 2025 года сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОМВД России "Соликамский" после плановой ревизии в доме-интернате. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В ходе следствия бывший руководитель интерната утверждал, что потратил эти средства на улучшение материально технической базы учреждения, однако не смог предоставить сведений о приобретенном имуществе.

Соликамский городской суд назначил бывшему директору дома престарелых наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей в доход государства, а также постановил возместить причиненный материальный ущерб потерпевшей стороне. Приговор в законную силу пока не вступил.