В Новосибирске нашли тело рыбака, вмерзшее в лед

По предварительным данным, мужчина провалился под лед и не смог выбраться

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Спасатели в Новосибирске, где установились тридцатиградусные морозы, обнаружили тело рыбака, вмерзшее в лед. Предположительно, пенсионер провалился под лед и не смог выбраться, сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).

"Обнаружено тело мужчины 1949 года рождения, который заявлен как пропавший без вести. Спасатели нашли его вмерзшим в лед, что свидетельствует о том, что он провалился, а рядом не оказалось никого, кто мог бы оказать ему помощь или вызвать спасателей", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали жителей региона быть предельно внимательными, вступая на лед, поскольку это смертельно опасно. "Даже если он кажется прочным, под вашим весом он может неожиданно треснуть и провалить вас в ледяную ловушку. На прочность льда влияет множество факторов", - подчеркнули в сообщении.

С начала недели в регионах Сибири установились сильные морозы. Они стали причиной приостановки автобусного сообщения по ряду направлений и переводу школьников на дистанционный режим обучения.