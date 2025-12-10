Жителя Запорожской области приговорили к 15 годам за госизмену и шпионаж

Мужчина передавал ГУР МО Украины сведения о местонахождении личного состава и военной техники Росгвардии в Акимовском районе региона

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Запорожский областной суд приговорил жителя Акимовки Запорожской области к 15 годам лишения свободы за передачу данных о российских военнослужащих Украине и финансовую помощь ВСУ, признав его виновным в шпионаже и госизмене. Об этом сообщили в суде.

"Суд признал гражданина П. виновным в совершении преступлений по ст. 275 (государственная измена), ст. 276 (шпионаж) УК РФ и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - сообщили в аппарате Запорожского областного суда.

34-летний мужчина в 2023 году неоднократно до и после получения гражданства РФ передавал по электронному адресу Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины сведения о местонахождении личного состава и военной техники Росгвардии в Акимовском районе Запорожской области. "Передача этих сведений противнику могла повлечь нанесение огневого поражения по местам дислокации личного состава и военной техники российских подразделений, участвующих в СВО. Своими действиями П. совершил преступление, предусмотренное ст. 276 УК РФ, то есть шпионаж", - отметили в суде.

Кроме того, фигурант с помощью приложения украинского банка в мобильном телефоне умышленно оказал финансовую помощь ВСУ на сумму 6,4 тыс. рублей, что квалифицируется по статье о госизмене.