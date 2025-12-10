Суд увеличил наказание до 32 лет солдату "Азова"

Александра Педака признали виновным в участии в деятельности террористической организации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд увеличил срок наказания с 25 до 32 лет колонии военнослужащему националистического объединения "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) - старшему солдату Александру Педаку, осужденному за убийство двух жителей Мариуполя в марте прошлого года. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Педак признан виновным в участии в деятельности террористической организации.

"Путем сложения приговоров Педаку окончательно назначено 32 года лишения свободы, из которых первые 8 лет он проведет в тюрьме, а остальную часть - в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Верховный суд Донецкой Народной Республики 31 мая 2023 года приговорил к 25 годам старшего солдата Педака и младшего сержанта Евгения Высоцкого за убийство двух жителей Мариуполя в марте 2022 года. По словам пресс-секретаря суда, необытая часть у Педака по первому приговору составляет 21 год 5 месяцев 21 день.

Суд также заменил фигуранту режим колонии со строгого на особый.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации). Сам он в ходе выступления по видеосвязи из колонии во Владимирской области заявил о непризнании вины.

Первый приговор

Установлено, что в середине марта 2022 года Педак и Высоцкий вместе с другими украинскими военнослужащими, находясь в многоквартирном жилом доме на проспекте Мира в Мариуполе, с балкона на 3-м этаже обнаружили около соседнего дома двоих безоружных мирных граждан и произвели в них выстрелы на поражение из автоматического оружия. От полученных ранений мужчины погибли на месте.

Националисты признаны виновными в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Как отмечали ТАСС в пресс-службе СК РФ, доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Высоцкий и Педак были взяты в плен российскими военнослужащими. В ходе допросов они пояснили, что совершили преступление, чтобы запугать местное население.