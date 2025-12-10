В Алешках при атаке ВСУ на больницу погибли три человека
13:36
обновлено 13:50
ГЕНИЧЕСК, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли больницу в Алешках Херсонской области, трое сотрудников медицинского учреждения погибли, двое ранены. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что все пострадавшие и погибшие - работники больницы. Также сильно повреждено одно из зданий.
Сальдо добавил, что на месте обстрела работают экстренные службы. Раненым оказывают помощь, тяжелораненый мужчина в реанимации.
"Этот обстрел - очередное отвратительное военное преступление, на которое способны только негодяи, полностью утратившие человеческий облик", - подчеркнул глава Херсонщины.