В Алешках при атаке ВСУ на больницу погибли три человека

Еще двое работников медучреждения ранены

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

ГЕНИЧЕСК, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли больницу в Алешках Херсонской области, трое сотрудников медицинского учреждения погибли, двое ранены. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Губернатор уточнил, что все пострадавшие и погибшие - работники больницы. Также сильно повреждено одно из зданий.

Сальдо добавил, что на месте обстрела работают экстренные службы. Раненым оказывают помощь, тяжелораненый мужчина в реанимации.

"Этот обстрел - очередное отвратительное военное преступление, на которое способны только негодяи, полностью утратившие человеческий облик", - подчеркнул глава Херсонщины.