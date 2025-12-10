Мирошник: 38 человек погибли из-за атак ВСУ в ноябре

Ранения различной степени тяжести получили 262 человека, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ

ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 250 мирных жителей получили ранения, 38 человек, включая одного ребенка, погибли в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины в ноябре. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"В ноябре 2025 года от атак ВФУ пострадали как минимум 300 мирных жителей России: ранения различной степени тяжести получили 262 человека, погибли 38. Среди трех сотен жертв украинской агрессии - 21 несовершеннолетний: травмы и увечья получили 20 детей и подростков, один ребенок скончался", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, всего, начиная с 17 февраля 2022 года, вследствие действий киевского режима пострадали не менее 25 022 мирных жителя, погибли 7 203 человека. Среди жертв - 1 328 детей, из которых 237 погибли.