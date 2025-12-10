Потерпевший от стрельбы с участием экс-судьи Тришкина хочет взыскать с него 5 млн рублей

Альберту Тришкину грозит до пяти лет лишения свободы

ВИДНОЕ /Московская область/, 10 декабря. /ТАСС/. Потерпевший водитель такси по делу бывшего судьи военного суда Альберта Тришкина требует взыскать с него 5 млн рублей в счет компенсации ущерба. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Видновского горсуда, где идет процесс над бывшим судьей.

"В суд поступил гражданский иск потерпевшего с требованием взыскать с Тришкина 5 млн рублей в счет компенсации морального вреда и вреда здоровью, 497 рублей - в счет компенсации недополученного дохода и 300 тысяч рублей - в счет компенсации судебных издержек", - сказала судья. Сам подсудимый заявил, что частично признает иск и готов выплатить пострадавшему от 200 до 400 тысяч рублей.

В отношении бывшего военного судьи избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Тришкину грозит до пяти лет лишения свободы.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в середине июля дала разрешение Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении судьи Тришкина по п. "д", "е", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия). После этого судья подал прошение об отставке, которую приняли. Проверкой СК было установлено, что в августе прошлого года Тришкин ранил из незарегистрированного травматического пистолета водителя такси, с которым у него возник дорожный конфликт. Сам судья заявил, что в момент конфликта он находился в подавленном эмоциональном состоянии, связанном с внесением его в украинскую базу "Миротворец", что повлияло на его поведение. Он уточнил, что оружие нашел за двое суток до конфликта, сомневался в пригодности травматического пистолета для стрельбы и планировал в ближайшее время сдать находку в УВД. Также судья подчеркивал, что неоднократно пытался примириться с потерпевшим. Он просил ВККС отказать в возбуждении дела.