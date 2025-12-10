Выпавшая из окна школы семиклассница в Башкирии находится в реанимации

Ее состояние оценили как тяжелое

УФА, 10 декабря. /ТАСС/. Семиклассница, выпавшая из окна второго этажа школы в Башкирии, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

"Девочка, которая упала со второго этажа в затонской школе, находится в реанимации. Ее госпитализировали в детскую больницу №17. На данный момент проведены все обследования, ее состояние оценивается как тяжелое. Взял ее состояние под личный контроль", - написал он.

Как сообщили в прокуратуре республики, по факту инцидента начата проверка. Прокуратура установит обстоятельства случившегося, даст оценку действиям должностных лиц и сотрудников школы.