Жителя КЧР арестовали спустя 29 лет по делу об убийстве из-за долга

Фигурант признал вину

ЧЕРКЕССК, 10 декабря. /ТАСС/. Малокарачаевский районный суд Карачаево-Черкесии заключил под стражу жителя республики, обвиняемого в убийстве из-за долга. Подозреваемого задержали спустя 29 лет, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов республики.

"Судом обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) заключен под стражу спустя 29 лет. Мера пресечения избрана до 21 февраля 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

Установлено, что 2 ноября 1996 года обвиняемый совершил убийство по сговору с двумя местными жителями из-за долга перед одним из них. Он на проселочной дороге расстрелял автомобиль жертвы ВАЗ-2107, предположительно, из автомата Калашникова. Произвел не менее 15 выстрелов, в результате чего погиб водитель. Пассажир, которого пытались убить, получил ранения.

Следствие по делу было приостановлено в 1997 году из-за розыска подозреваемого и возобновлено в октябре 2025 года. Обвиняемого задержали в декабре этого года. Фигурант признал вину, отметили в пресс-службе.