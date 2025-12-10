В Дагестане осудили бывшую медработницу за сбыт наркотических средств

Женщину приговорили к семи годам лишения свободы

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана обжаловала в Верховном суде республики приговор за распространение наркотиков бывшей медсестрой каспийской больницы. Она приговорена к семи годам лишения свободы, сообщает прокуратура региона.

"Каспийский городской суд вынес приговор в отношении бывшей старшей медицинской сестры ГБУ РД "Каспийская центральная городская больница". Она признана виновной по п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 229 (хищение наркотического средства), п. "б" ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотического средства), ч. 3 ст. 30 - п. "б" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства). Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно. <...> Ввиду несоответствия назначенного наказания общественной опасности совершенных преступлений прокуратурой принесено апелляционное представление, апелляционная инстанция Верховного суда Республики Дагестан назначила осужденной наказание в виде реального лишения свободы на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2018 году подсудимая обманом получила рецепт на препарат, содержащий морфин, и внутривенно вводила его своему знакомому. Еще 23 ампулы наркотического средства она хранила в своем рабочем кабинете для последующего незаконного сбыта тому же лицу.