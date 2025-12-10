Дело экс-милиционера Боровика направили на новое рассмотрение

Антона Боровика обвиняют в убийстве двух человек и превышении должностных полномочий

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве прошлых лет в отношении бывшего сотрудника милиции Антона Боровика будет повторно рассмотрено Кировским районным судом Екатеринбурга после удовлетворения апелляции прокурора. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Боровик обвиняется в убийстве двух человек и превышении должностных полномочий. 16 сентября коллегия присяжных признала его невиновным, после чего в Свердловский областной суд было подано апелляционное представление прокурора.

"Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, доводы представления, отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд иным составом суда", - сказано в сообщении пресс-службы.

Боровик был задержан весной этого года в рамках расследования деятельности банды, которая убивала людей в 1999-2000 годах. По версии органов предварительного следствия, 19 октября 1999 года оперуполномоченный УВД Кировского района г. Екатеринбурга Антон Боровик участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях с целью задержания лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств. При этом он и соучастники вывезли двоих подозреваемых в лесной массив, где пытали с особой жестокостью, а затем потерпевших задушили, трупы спрятали в специально выкопанной яме.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь фактически организовал и руководил преступной группой, в ее состав входили пять человек, в том числе действующие сотрудники милиции, преступления совершались в период с 1999 по 2000 год. Так, осенью 1999 года члены ОПГ жестоко убили трех человек в лесном массиве при попытке получить информацию о наркоторговцах, летом 2000 года преступники также убили заявителя и свидетелей, но одному из очевидцев удалось выжить. Всего на счету группировки 11 доказанных убийств, разбойные нападения и незаконный оборот оружия. Соболь был признан виновным и осужден, по совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 16 лет в исправительной колонии строгого режима.