В Воронежской области объявляли опасность атаки БПЛА
16:50
обновлено 17:29
ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.
Также Гусев сообщал о тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА по Воронежу.
Позднее губернатор региона сообщил об отмене опасности атаки БПЛА и непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже.
В новость внесены изменения (20:29 мск) - добавлена информация об отмене опасности и угрозы.