В Воронежской области объявляли опасность атаки БПЛА

Жителей региона призывали сохранять спокойствие

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.

Также Гусев сообщал о тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА по Воронежу.

Позднее губернатор региона сообщил об отмене опасности атаки БПЛА и непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже.

В новость внесены изменения (20:29 мск) - добавлена информация об отмене опасности и угрозы.