В Воронежской области объявляли ракетную опасность

Об этом сообщил глава региона Александр Гусев

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Ракетную опасность объявляли на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами", - написал он.

Позже Гусев сообщил об отмене ракетной опасности в своем Telegram-канале.

В новость внесены изменения (20:28 мск) - добавлена информация об отмене ракетной опасности.