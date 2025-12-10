Военный суд 15 декабря начнет допрос 19 фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Гособвинение закончило представлять свои доказательства в суде

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Гособвинение закончило представлять доказательства по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле", жертвами которого стали 149 человек, допрос 19 обвиняемых начнется 15 декабря. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов участников процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

"В следующий понедельник, 15 декабря, суд планирует перейти к допросу 19 подсудимых", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в среду гособвинение закончило представлять свои доказательства в суде. В пресс-службе суда ТАСС подтвердили эту информацию.

22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус сити холл" подмосковном Красногорске Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода совершили теракт, расстреляв из огнестрельного оружия посетителей, и подожгли помещение. Погибли 149 человек, один считается пропавшим без вести. После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены соучастники напавших на концертный зал. Расследование в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации продолжается.

Судебный процесс над фигурантами уголовного дела проходит в закрытом от СМИ и публики режиме в связи с угрозой безопасности всем его участникам.