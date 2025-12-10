Мирный житель пострадал из-за атаки дрона ВСУ на Селидово ДНР

Мужчина получил ранения средней степени тяжести

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по городу Селидово Донецкой Народной Республики, в результате атаки ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"В Селидово в результате атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получил мужчина 1952 г. р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал он.