Хоменко: здание пищеблока Алешкинской ЦРБ повреждено из-за обстрела ВСУ

По словам главы округа в городе не прекращается артобстрел и действует режим опасности атаки беспилотников

ГЕНИЧЕСК, 10 декабря. /ТАСС/. Здание пищеблока повреждено в результате артиллерийского обстрела больницы в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава округа Руслан Хоменко.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли больницу в Алешках Херсонской области, трое сотрудников медицинского учреждения погибли, двое ранены.

"В обеденные часы террористический режим Киева нанес артиллерийский удар по больнице - оазису для оставшихся жителей города, не успевших покинуть родные дома в период эвакуации. Повреждено здание пищеблока", - написал он.

Глава округа также сообщил, что среди погибших в результате атаки трое мужчин - инженер и двое разнорабочих. Пострадали двое - старшая по кухне и охранник, они находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Хоменко отметил, что в городе не прекращается артобстрел и действует режим опасности атаки беспилотников. Днем в селе Раденск дрон атаковал грузовой автомобиль, который получил повреждения, водитель не пострадал.

"Киевский режим продолжает прицельно и бесцеремонно бить по медикам вопреки всем возможным нормам международного гуманитарного права", - добавил он.